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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بالتحقيق العاجل في واقعة تعنيف طالبة بمدرسة إعدادية بأخميم

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة ومشددة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتشكيل لجنة فورية من إدارة المتابعة بالمديرية  لفحص ومتابعة شكوى تقدم بها ولي أمر طالبة بإحدى المدارس الإعدادية التابعة لإدارة أخميم التعليمية.

ماذا حدث؟

وتتضمن الشكوى قيام أحد المعلمين بتعنيف الطالبة وإجبارها على رفع يديها لأعلى لفترة طويلة، مما أسفر عن إصابتها بحالة إغماء.

وشدد المحافظ على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وتقصي حقائق حول الواقعة للاستماع لكافة الأطراف، وإعداد تقرير مفصل للوقوف على مدى صحتها.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال ثبوت الواقعة، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بجميع بنودها، والالتزام بالقواعد التربوية في التعامل مع الطلاب حال خروجهم عن النظام، بما يضمن الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

ومن جانبه، أوضح ياسر أنس، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية تحركت على الفور تنفيذاً لتكليفات المحافظ، حيث انتقلت لجنة المتابعة إلى المدرسة المعنية لبدء التحقيقات الفورية والاستماع إلى شهادات الطلاب وإدارة المدرسة والمعلم المشكو في حقه.

وأضاف "أنس " إن كرامة وسلامة طلابنا خط أحمر، والمنظومة التعليمية في سوهاج لن تسمح بأي ممارسات أو تجاوزات بدنية أو نفسية تحت أي مسمى.

وأننا حريصون على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي التي حددت آليات تربوية واضحة للتعامل مع أي خروج عن النظام دون اللجوء إلى العقاب البدني أو التعنيف.

وسيتم إعلان نتائج التحقيق بكل شفافية فور انتهائه، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم المقرَّر قانوناً ضد المقصرين.

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