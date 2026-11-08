بشرى لمستخدمي الإنترنت المنزلي.. شعبة الاتصالات تكشف مفاجأة بشأن إلغاء الخط الأرضي

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل المقترح الذي طرحه عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن إلغاء اشتراط الاشتراك في الخط الأرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي.

وأوضح محمد طلعت أن استخدام الخطوط الأرضية في إجراء المكالمات أصبح محدودًا، في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات اتجهت إلى تطوير البنية التحتية للإنترنت واستبدال الوصلات التقليدية بكابلات الفايبر.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هذا التطور التكنولوجي يفتح المجال أمام الاستغناء عن اشتراط وجود الخط الأرضي للحصول على الإنترنت المنزلي.

وأشار إلى أن المقترح مقبول وقابل للتنفيذ، ومن شأنه تحقيق استفادة كبيرة للمواطنين، من خلال توفير قيمة الاشتراك الشهري في خدمة لا يستخدمها كثيرون.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا لتطوير خدمات الإنترنت وزيادة السرعات ومضاعفتها، بما يواكب احتياجات المستخدمين.

وأكد أن موافقة مجلس النواب على هذا المقترح ستكون خطوة إيجابية، لأنها ستتيح للمواطنين الحصول على الإنترنت المنزلي دون تحمل تكلفة اشتراك إضافية في الخط الأرضي الذي لا يستخدمونه.

