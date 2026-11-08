المصرية للاتصالات وإي فاينانس توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والحوسبة السحابية

وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتطوير حلول وخدمات رقمية متكاملة تلبي احتياجات الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات.

وقع المذكرة المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشهد التوقيع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستند المذكرة إلى تكامل خبرات المصرية للاتصالات في خدمات الاتصال والبنية التحتية والحوسبة السحابية ومراكز البيانات المؤمَّنة سيبرانيًا، وتقديم الحلول الرقمية للشركات والمؤسسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع خبرات إي فاينانس في تطوير البرمجيات وتشغيلها، والخدمات السحابية، وتشغيل الشبكة المالية الحكومية ومنظومات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، والتحقق الرقمي من الهوية وإدارة البيانات وتأمينها.

وأكد المهندس تامر المهدي ان هذه المذكرة ستتيح الفرصة لتوظيف خبرات المصرية للاتصالات في الحوسبة السحابية ومراكز البيانات المؤمَّنة سيبرانيًا والحلول الرقمية للشركات والمؤسسات، بالتكامل مع قدرات إي فاينانس في تشغيل المنظومات المالية والرقمية. وكذلك تطوير فرص مشتركة تساعد المؤسسات على تحديث أعمالها وتحسين خدماتها، وتوسيع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة.