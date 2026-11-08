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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وكيل وزارة التضامن: 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي و5 آلاف جنيه في حالات أخرى وفقًا للضوابط

حادث قطاري العياط
حادث قطاري العياط
محمد كمال

كشف الدكتور أحمد أبو عوف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ضوابط تقديم المساعدات المالية لأسر المتوفين والمصابين في حوادث القطارات، موضحًا أن الوزارة تقدم تعويضات وفقًا للقانون المنظم لهذه المساعدات.

قيمة مساعدات أسر ضحايا حوادث القطارات والمصابين

وقال أبو عوف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك قانونًا ينظم تقديم المساعدات المالية لأسر المتوفين، وكذلك المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات.

وأوضح أن الوزارة تقدم مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى الذي لم يحصل على مساعدة من جهة عمله بسبب الحادث، مشيرًا إلى أن قيمة المساعدة تختلف بحسب طبيعة الحالة، وما إذا كان المتوفى عائلًا للأسرة أم فردًا فيها.

وأضاف أن المبلغ المخصص للحالات التي لا يكون فيها المتوفى عائلًا للأسرة يكون أقل، لافتًا إلى إمكانية رفع قيمة المساعدة بقرار من وزيرة التضامن الاجتماعي، بناءً على مذكرة تُعرض عليها من رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بعد إجراء بحث اجتماعي للحالة والأسرة المتضررة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التضامن تقدم أيضًا مساعدات مالية للمصابين المقيمين بالمستشفيات، وفقًا لعدد أيام الإقامة بها.

وأكد أن أوجه الدعم لا تقتصر على المساعدات المالية، بل تشمل تقديم الدعم النفسي لأسر المصابين والمتوفين من خلال فرق الهلال الأحمر المصري.

حادث العياط تعويضات وزارة التضامن أسر الضحايا

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