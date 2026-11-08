محافظ دمياط يناقش الخطة الاستثمارية لمدينتي رأس البر وميت أبو غالب

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2028 لمدينتي رأس البر وميت أبو غالب، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام، واللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، واللواء السيد الصيرفي، رئيس مدينة رأس البر، والمهندس ميمي السعداوي، رئيس مدينة ميت أبو غالب، ومديري الإدارات والجهات المعنية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع المشروعات المقترحة لمدينة ميت أبو غالب، وتشمل رصف الشوارع الداخلية بالبلاطات الخرسانية، وشراء آلات ومعدات نظافة، ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الإنارة.

كما ناقش الاجتماع المشروعات المقترحة لمدينة رأس البر ضمن مقترح الخطة الاستثمارية النهائي للمدينة، وهى تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية، وتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة، وإنارة الطرق.

وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لما تم من إجراءات بشأن تعديل الربط الخاص بأملاك وأصول الدولة، تطبيقًا لقرار اللجنة 1092، وذلك بالنسبة لمديري إدارة الأملاك والإيرادات بالمدينتين.