رغم سوء الأحوال الجوية ميناء دمياط يعمل بمعدلاته الطبيعية



أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه انه برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات ، فإن ميناء دمياط مستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية ، كما ان معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية ، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8968 طن تشمل : 4128 طن كلينكر و 3840 طن جبس معبأ و 1000 طن علف بنجر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26574 طن تشمل : 4567 طن حديد و 4400 طن ذرة و 6679 طن خردة و 8078 طن ابلاكاش و 750 طن سكر معبأ و 2100 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 404 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 512 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1810 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 4544 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2591 حركة .