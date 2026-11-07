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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رغم سوء الأحوال الجوية ميناء دمياط يعمل بمعدلاته الطبيعية

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه انه برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات ، فإن ميناء دمياط مستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية ، كما ان معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية ، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر 8 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8968 طن تشمل : 4128 طن كلينكر و 3840 طن جبس معبأ و 1000 طن علف بنجر .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26574 طن تشمل : 4567 طن حديد و 4400 طن ذرة و 6679 طن خردة و 8078 طن ابلاكاش و 750 طن سكر معبأ و 2100 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 404 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 512 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1810 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 4544 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2591 حركة .

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