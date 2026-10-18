محمد الباز: الرئيس السيسي دخل الحكم بمجد وأتمنى استمراره لفترة رئاسية جديدة

أشاد الكاتب الصحفي محمد الباز بالرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن أمنيته باستمراره في الحكم لفترة رئاسية جديدة، ومؤكدًا تقديره لما وصفه بإخلاص الرئيس للدولة المصرية وحرصه على الحفاظ على مؤسساتها.

فكرة الدولة المصرية

وقال الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي دخل إلى الحكم بمجد وخرج منه بمجد آخر، مضيفًا: «هذا الرجل، بما نعرفه، أحد أخلص الناس وأأمنهم لفكرة الدولة المصرية».

وأشار الباز إلى أن تصريحات الرئيس بشأن ترك الحكم في عام 2030 أثارت مشاعر القلق لدى قطاع من الشباب، خاصة أبناء جيل منتصف الثلاثينيات، موضحًا أن هذه المشاعر تعكس حالة صادقة من الاهتمام بمستقبل البلاد والقيادة السياسية، ولا تعني بالضرورة النفاق أو المجاملة.

استقرار الدولة واستمرار مسارها السياسي

وأضاف أن التعبير عن الرغبة في استمرار الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة قد يكون نابعًا من قناعات حقيقية لدى أصحابها، في ظل ما يرونه من أهمية استقرار الدولة واستمرار مسارها السياسي.

قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة

واختتم الباز حديثه بالتأكيد على تقديره للرئيس السيسي، معربًا عن أمله في استمراره في قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة.