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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريهام حمدي تكشف موقف مصطفى محمد من الانضمام لـ منتخب مصر

مصطفى محمد
مصطفى محمد
نورهان عادل

كشفت الإعلامية والصحفية ريهام حمدي، عن موقف المهاجم مصطفى محمد من التواجد ضمن صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة.  
وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«إستمرار غياب مصطفى محمد عن قائمة منتخب مصر».

حيث يستمر غياب مصطفى محمد، مهاجم كونيا سبور التركي، عن صفوف منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهتي مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويأتي غياب مصطفى محمد هذه المرة بسبب إجراءات إدارية مرتبطة بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وليس بالضرورة لأسباب فنية تتعلق برؤية الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر

ريهام حمدي مصطفى محمد فيسبوك

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