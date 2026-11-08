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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الوقف التعليمي يفتح آفاقًا جديدة لتمويل التعليم.. وتوجيهات الرئيس السيسي تعزز الشراكة المجتمعية لبناء الإنسان المصري

المهندس محمد مصطفى كشر،
المهندس محمد مصطفى كشر،

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع إطار قانوني ومؤسسي منظم لتشجيع الوقف التعليمي تمثل تحولًا مهمًا في آليات تمويل التعليم، وتفتح المجال أمام مشاركة مجتمعية أوسع في تطوير المنظومة التعليمية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تدعم جودة الخدمات التعليمية وتخفف الضغوط عن الموازنة العامة.

وأوضح كشر أن الرؤية الرئاسية تعكس توجهًا نحو تنويع مصادر تمويل القطاعات الحيوية، وعدم تحميل الدولة وحدها مسؤولية تمويل جميع متطلبات التطوير، من خلال بناء شراكة فعالة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المبادرات المجتمعية.

الوقف التعليمي.. شراكة مجتمعية لضمان استدامة التمويل

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وضع إطار قانوني موثوق للوقف التعليمي، بمشاركة الوزارات والجهات المعنية، يضمن تحويل ثقافة الوقف إلى أداة مؤسسية مستدامة لدعم التعليم، مع توجيه عوائده إلى الأغراض التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد أن أهمية هذه الخطوة تتمثل في إيجاد موارد إضافية يمكن توظيفها في تطوير المؤسسات التعليمية، ودعم الطلاب المتفوقين، وتحسين جودة العملية التعليمية على المدى الطويل.

كشر: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم استثمار في مستقبل الدولة

وأضاف أن تأكيد الرئيس بشأن حجم الإنفاق الذي وجهته الدولة لقطاعي التعليم والصحة خلال الفترة من 2014 إلى 2026 يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير هذين القطاعين رغم التحديات الاقتصادية والزيادة السكانية.

ولفت إلى أن التطوير الحقيقي لا يقاس فقط بزيادة أعداد المدارس والجامعات والمستشفيات أو أعداد الخريجين، وإنما بمدى جودة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وشدد على أن تأكيد الرئيس حاجة منظومة الصحة إلى مضاعفة المخصصات المالية الحالية مرة أو مرتين على الأقل للوصول إلى مستوى الخدمة المأمول، يعكس إدراكًا لأهمية الاستثمار في صحة المواطن باعتباره ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي.

الجامعات الدولية ودعم المتفوقين.. إعداد أجيال قادرة على المنافسة

وثمن كشر التوجه نحو إنشاء جامعة كيان تضم ست كليات متخصصة، وعقد اتفاقيات توأمة مع جامعات دولية مرموقة، إلى جانب تطوير ثماني جامعات لتصبح مؤسسات تعليمية رائدة عالميًا.

وأوضح أن هذه الخطوات تعزز تنافسية التعليم المصري، وتدعم نقل الخبرات الدولية وإعداد كوادر تمتلك المهارات العلمية والمهنية المطلوبة في سوق العمل.

كما أشاد بتوجيه الرئيس بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة الطلاب النابغين والمتفوقين بالجامعة، مؤكدًا أن دعم المتفوقين يمثل استثمارًا في الثروة البشرية، ويضمن ألا تتحول الظروف المادية إلى عائق أمام أصحاب القدرات المتميزة.

بناء الإنسان أولوية وطنية تتطلب تكامل جميع الأطراف

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر تصريحاته بالتأكيد على أن بناء الإنسان المصري يجب أن يظل في صدارة الأولويات الوطنية، وأن تحقيق نقلة نوعية في التعليم والصحة يتطلب تكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وشدد على أن الوقف التعليمي يمثل إحدى الأدوات الواعدة لتحقيق التمويل المستدام، وأن نجاح هذه الرؤية يرتبط بالتخطيط طويل الأمد، والحوكمة، وقياس جودة النتائج، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتحقيق التنمية المستدامة.

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