السيطرة على حريق اندلع في أرض زراعية بالدقهلية

تمكنت فوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق، شب في أرض زراعية تضم كمية من محصول البصل، داخل قرية ميت تمامة التابعة لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد، بنشوب حريق داخل إحدى الأراضي الزراعية يضم محصول بصل في قرية ميت تمامة بمركز منية النصر.

وانتقل ضباط المباحث، الحماية المدنية التي دفعت ب4 سيارات لمكان البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة ومحاصرة النيران قبل امتدادها للأراضي المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.