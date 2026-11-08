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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فسيخ وجبن وشاورما غير صالحة.. 233 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالدقهلية

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

شنت مديرية التموين بالدقهلية عدة حملات على  المخابز والأسواق و، أسفرت الحملات عن تحرير 233 مخالفة تموينية وتنفيذ 10 ضبطيات متنوعة، عكست تعدد الملفات التي تتعامل معها الأجهزة الرقابية، واختلاف طبيعة المخالفات من نشاط إلى آخر.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتحت إشراف المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية ومتابعة دد ياسر السعودي وكيل المديرية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة.

وفى نبروه، أسفرت الحملات عن ضبط 450 كجم من الفسيخ لمخالفة الاشتراطات الصحية، وهي من أبرز الضبطيات الغذائية خلال الفترة.

وفي بندر ميت غمر، تنوعت المضبوطات بين 450 كجم من جبن الموتزاريلا و55 كجم من الشاورما السيخ، إلى جانب 100 كجم من زيت الطعام و40 علبة سجائر، فضلًا عن ضبط 50 علبة سجائر في واقعة أخرى.

أما في المنزلة، فقد شملت الضبطيات كميات متنوعة من السلع مجهولة المصدر، تضمنت 10 كراتين من زيت الطعام ، و30 كرتونة مكرونة، و85 شرنك مشروبات غازية.

وفي إطار الرقابة على تداول الدقيق المدعم، تمكنت الحملات ببندر ميت غمر من ضبط 100 كجم من الدقيق البلدي المدعم، كما تم ضبط 250 كجم بمركز ميت غمر، بإجمالي 350 كجم من الدقيق البلدي المدعم في وقائع تجميع.

كما أسفرت الحملات بمركز ميت غمر عن ضبط 70 كجم من اللحوم البلدية في واقعة ذبح خارج السلخانة.

233 مخالفة.. قراءة في نتائج الرقابة على القطاعات المختلفة

وعلى مستوى المخالفات، سجل قطاع المخابز 137 مخالفة، تصدرها نقص وزن الخبز بأقل من 10 جرامات بـ35 مخالفة، وعدم وجود سجل بـ24 مخالفة، ونقص الوزن بأقل من 20 جرامًا بـ20 مخالفة، وعدم وجود قائمة بيانات بـ17 مخالفة، والتصرف في الدقيق بـ15 مخالفة، إلى جانب مخالفات تتعلق بنظافة أدوات العجين والتوقف دون إذن وعدم إعطاء بون الصرف وغيرها.

وفي الأسواق العامة، تم تحرير 77 مخالفة، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار بـ29 مخالفة، وعدم وجود شهادات صحية بـ21 مخالفة، وتداول سلع مجهولة المصدر بـ7 مخالفات، فضلًا عن مخالفات تنفيذ قرارات النيابة والاشتراطات الصحية ومزاولة النشاط دون ترخيص.

كما أسفرت الحملات بقطاع تجار التموين عن تحرير 18 مخالفة، منها 10 مخالفات للغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، و5 مخالفات لعدم وجود قائمة، و3 مخالفات لعدم الإعلان عن المقررات التموينية.

الدقهليه محافظة حملات تمونية

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