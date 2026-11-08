محافظ الدقهلية يتفقد مكتبة مصر العامة بالمنصورة ويُوجّه: بضرورة استثمار مقوماتها في دعم الحركة الثقافية والفنية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مكتبة مصر العامة بالمنصورة، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الثقافية والفنية والفعاليات المقدمة لرواد المكتبة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على ما تحقق من تطوير وتعظيم الاستفادة من إمكانات المكتبة المادية والبشرية.

والتقى المحافظ خلال جولته بالمكتبة، الكاتبة الصحفية أميرة عاطف رئيس مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، التي أعربت عن خالص تقديرها وشكرها للمحافظ على دعمه للمهرجان، بما أسهم في خروجه بالصورة اللائقة وتحقيق نجاح متميز، مؤكدة أن محافظة الدقهلية تزخر بالعديد من الرموز والقامات التي أثرت الحياة الثقافية والفنية والأدبية والفكرية على مر العصور.

وأكد محافظ الدقهلية اعتزازه بما تمتلكه المحافظة من رموز ومواهب وإمكانات ثقافية وفنية، مشددًا على ضرورة استثمار هذه المقومات في دعم الحركة الثقافية والفنية، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للتعبير عن إبداعاتها، وتنمية وعي الأطفال وبناء شخصياتهم.

وأكد على ضرورة الاستفادة من مخرجات مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال وأنها يجب ألا تتوقف عند حدود فعالياته، بل تمتد إلى تحويل أفكاره وتجربته إلى أنشطة وبرامج ثقافية وفنية مستدامة، بما يجعل من المهرجان نقطة انطلاق لمبادرات إبداعية مستمرة تخدم أطفال الدقهلية.

وأشار المحافظ إلى أن السينما والفنون تمثلان أدوات مؤثرة في تشكيل وعي الأجيال الجديدة وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المواهب الإبداعية للأطفال، واستثمار طاقاتهم، بما يعزز مكانة المنصورة كمنارة ثقافية وفنية.

وتفقد المحافظ عددًا من قاعات المكتبة، واطلع على الأنشطة والورش المقدمة للأطفال والشباب، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانات المكتبة، وتطوير البرامج والأنشطة الثقافية والفنية بما يسهم في إثراء الوعي وبناء الشخصية وتنمية المواهب، إلى جانب إجراء الصيانة الدورية لمختلف المرافق والتجهيزات، حفاظًا على مكتسبات التطوير وضمان استدامة كفاءتها.

ووجه المحافظ الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة، بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير، وأن المكتبة ليست مجرد مكان للاطلاع وقراءة الكتب، بل منصة متكاملة لبناء الإنسان، وتعزيز القيم الإيجابية، ونشر الوعي والمعرفة، ومنارة للإبداع والفن، وحاضنة للمواهب والطاقات الواعدة.

كما تابع المحافظ جانبًا من ورشة الرسم المخصصة للأطفال، وورشة التمثيل، واستمع إلى شرح حول طبيعة الأنشطة المقدمة، مثمنًا جهود إدارة المكتبة في توفير الأدوات والمساحات اللازمة لتنمية مواهب الأطفال، واكتشاف قدراتهم الإبداعية، واستثمار طاقاتهم في أنشطة هادفة تسهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم.