صحة الدقهلية: استئصال تضخم بالبروستاتا بلغ وزنها 130 جرامًا باستخدام تقنية البلازما الحركية

يواصل مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية؛ تعزيز خدماتها الجراحية المتخصصة، من خلال قسم المسالك البولية الذي تم استحداثه بالمستشفى في أبريل 2026، وتقديم تدخلات جراحية متقدمة باستخدام التقنيات الحديثة والمناظير الجراحية.

وشهد القسم نجاح تدخلين جراحيين؛ حيث أُجريت عملية استئصال تضخم بالبروستاتا باستخدام المنظار الجراحي وتقنية البلازما الحركية، لمريض كان يعاني من تضخم بالبروستاتا بلغ وزنها 130 جرامًا، وقد أُجريت العملية بنجاح.

كما نجح الفريق الطبي بالقسم في استخراج حصوة من الحالب الأيمن لمريض باستخدام المنظار الجراحي، في تدخل جراحي دقيق.

وقد تكللت العمليتان بالنجاح، وغادر المريضان المستشفى بحالة صحية جيدة.

وقد شارك في إجراء عملية استئصال البروستاتا الدكتور إبراهيم السعيد أبو العينين، رئيس قسم المسالك البولية، وشارك في التخدير الدكتور ماهر فوزي كامل، وضم فريق التمريض رشا محمد مسعد، وإسراء زيدان كمال، وإسلام محمد فوزي، وفني التخدير هند حسام عبد الله.

وفي عملية استخراج حصوة الحالب، شارك الدكتور علي عبد العزيز علي، وتولت التخدير الدكتورة إيمان جمعة شحاتة، وضم فريق التمريض رشا محمد مسعد، وأحمد مصطفى الصاوي، وروحية ثروت المرسي، وشارك في أعمال التخدير محمد ممدوح رزق، كما تولت الإشراف على العمليات منى محمود محمود، وسميرة راضي سرحان، ونسمة بحيري عبد الفتاح.

وتأتي هذه التدخلات في إطار العمل المستمر لتطوير الخدمات الطبية التخصصية بمستشفى دكرنس العام، ودعم قدرات الفرق الطبية على استخدام التقنيات الحديثة وإجراء جراحات المسالك البولية الدقيقة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.