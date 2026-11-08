سلامة الغذاء : تصدير 195 ألف طن، مواد غذائئة في اسبوع والسودان فى مقدمة المستوردين

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4560 رسالة غذائية بإجمالي 195 ألف طن، صادرة عن 1453 شركة مصدرة، و شملت هذه الرسائل نحو 813 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمار وفواكه، محضرات من الخضر والفاكهة المحفوظة، دقيق ومنتجات من الحبوب، ومنتجات غذائية متنوعة.

واوضحت الهيئة ،فى تقريرها الأسبوعي الـ 42 لعام 2026، عن الفترة من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2026، ان عدد أصناف الخضراوات المصدرة 39 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 46 ألف طن، وتصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 16 ألف، تلاها البصل بإجمالي 11 ألف طن، ثم الخضار المشكل بإجمالي 5 آلاف طن.

واضافت أن عدد أصناف الفواكه المصدرة بلغ 28 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 32 ألف طن، حيث تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 8 آلاف طن، تلاها كل من الليمون والمانجو بإجمالي 6 آلاف طن لكل منهما. وتصدرت السودان قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السعودية، ليبيا، أمريكا ومدغشقر، وذلك من بين إجمالي 181 دولة مستوردة.

وأشارت إلى أن ميناء ميناء دمياط احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 754 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـإجمالي 724 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 554 رسالة...مضيفة أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 2217 رسالة، بإجمالي كمية تُقدر بــ 218 ألف طن، مستوردة من قبل 935 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل زيوت متنوعة، القمح، فول الصويا وتفاح، فيما تصدرت إندونيسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي أيضًا، تلتها كل من البرازيل، أوكرانيا، رومانيا وأمريكا، من بين إجمالي 86 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واضافت أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 661 رسالة، يليه ميناء بورسعيد في المركز الثاني بإجمالي 433 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـإجمالي 363 رسالة.