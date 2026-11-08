إصابة 3 أشخاص إثر تصادم تروسيكل وموتوسيكل بميت غمر في الدقهلية

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية «موتوسيكل»، بطريق ميت غمر بين قريتي سنفا ودماص، أمام ميزان البسكول، بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من:

محمد أحمد علي، 32 عاما ، مصاب بكسر بالفخذ الأيسر.

إسلام مجدي شعبان، 30 عاما ، مصاب بكسر بالقدم اليمنى.

إبراهيم أشرف عبدالرحمن، 23 عاما ، مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى دماص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.