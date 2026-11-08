كوني أنتِ.. شمس البارودي توجه رسالة للنساء وتحذر من التصنع لجذب الرجال

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، متابعيها، صورة لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأرفق البارودي الصورة بتعليق حمل مجموعة من التأملات والرسائل بشأن الجمال الحقيقي وطبيعة تعامل المرأة مع الرجل، محذرة من التصنع ومحاولة لفت الانتباه بأساليب غير طبيعية.

وكتبت شمس البارودي: «يا حلاوة جمهورك يا ثومة»، مشيرة إلى أن الصورة أعادت إلى ذاكرتها تعريفًا قرأته عن المرأة متوسطة الجمال، للكاتب دوستويفسكي، والمرأة التي تحاول تعويض ما تراه نقصًا في جمالها من خلال سلوكياتها وطريقة حديثها مع الرجل الذي ترغب في لفت انتباهه.

وتطرقت الفنانة المعتزلة إلى مصطلح «اللونة»، الذي وصفته بالمرأة المتصنعة والمتغنجة في حديثها، التي تحاول جذب انتباه الرجل عندما لا يلتفت إليها، معتبرة أن هذا الأسلوب قد ينجح مؤقتًا في جذب الطرف الآخر، لكنه لا يضمن استمرار العلاقة، خاصة عندما ينكشف التصنع.

شمس البارودي توجه نصيحة للنساء

ووجهت شمس البارودي رسالة إلى النساء، داعية إياهن إلى الابتعاد عن التصنع ومحاولة تقليد شخصيات أخرى من أجل كسب إعجاب الرجل، مؤكدة أهمية أن تكون المرأة على طبيعتها بكل ما تحمله شخصيتها من هدوء وعاطفة وقوة وصدق.

وقالت: «نصيحة أوعى تعملي لونة، كوني على طبيعتك بكل ما فيها، هادئة، ثائرة، عاطفية، صادقة، كوني أنتِ، وسينجذب لكِ المحب الصادق، إياكي والتصنع الزائف».

واختتمت منشورها بدعوة متابعيها إلى مشاهدة مقطع الفيديو المرفق، في تعليق عكس أسلوبها المعتاد في مشاركة آرائها وتأملاتها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شمس البارودي والاعتزال الفني

كانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان من أبرز نجوم السينما المصرية.

وجمعته بالفنانة المعتزلة شمس البارودي قصة زواج استمرت لسنوات طويلة، وشكل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، بعدما توفي غرقًا، لتعيش الأسرة صدمة الفقد قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في حياة شمس البارودي، التي لا تزال تستعيد ذكرياتهما وتعبر عن ألم غيابهما.