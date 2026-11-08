قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
ترامب: إسرائيل ما كانت لتبقى لولا ضربات قاذفات B-2 للمنشآت النووية الإيرانية
دعاء الفجر المستجاب.. أدعية الفجر المكتوبة لقضاء الحوائج وزوال الهموم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كوني أنتِ.. شمس البارودي توجه رسالة للنساء وتحذر من التصنع لجذب الرجال

شمس البارودى
شمس البارودى
نورهان عادل

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، متابعيها، صورة لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 وأرفق البارودي الصورة بتعليق حمل مجموعة من التأملات والرسائل بشأن الجمال الحقيقي وطبيعة تعامل المرأة مع الرجل، محذرة من التصنع ومحاولة لفت الانتباه بأساليب غير طبيعية.

وكتبت شمس البارودي: «يا حلاوة جمهورك يا ثومة»، مشيرة إلى أن الصورة أعادت إلى ذاكرتها تعريفًا قرأته عن المرأة متوسطة الجمال، للكاتب دوستويفسكي، والمرأة التي تحاول تعويض ما تراه نقصًا في جمالها من خلال سلوكياتها وطريقة حديثها مع الرجل الذي ترغب في لفت انتباهه.

وتطرقت الفنانة المعتزلة إلى مصطلح «اللونة»، الذي وصفته بالمرأة المتصنعة والمتغنجة في حديثها، التي تحاول جذب انتباه الرجل عندما لا يلتفت إليها، معتبرة أن هذا الأسلوب قد ينجح مؤقتًا في جذب الطرف الآخر، لكنه لا يضمن استمرار العلاقة، خاصة عندما ينكشف التصنع.

شمس البارودي توجه نصيحة للنساء

ووجهت شمس البارودي رسالة إلى النساء، داعية إياهن إلى الابتعاد عن التصنع ومحاولة تقليد شخصيات أخرى من أجل كسب إعجاب الرجل، مؤكدة أهمية أن تكون المرأة على طبيعتها بكل ما تحمله شخصيتها من هدوء وعاطفة وقوة وصدق.

وقالت: «نصيحة أوعى تعملي لونة، كوني على طبيعتك بكل ما فيها، هادئة، ثائرة، عاطفية، صادقة، كوني أنتِ، وسينجذب لكِ المحب الصادق، إياكي والتصنع الزائف».

واختتمت منشورها بدعوة متابعيها إلى مشاهدة مقطع الفيديو المرفق، في تعليق عكس أسلوبها المعتاد في مشاركة آرائها وتأملاتها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شمس البارودي والاعتزال الفني

كانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان من أبرز نجوم السينما المصرية.

وجمعته بالفنانة المعتزلة شمس البارودي قصة زواج استمرت لسنوات طويلة، وشكل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، بعدما توفي غرقًا، لتعيش الأسرة صدمة الفقد قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في حياة شمس البارودي، التي لا تزال تستعيد ذكرياتهما وتعبر عن ألم غيابهما.

شمس البارودي أم كلثوم فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الدولار اليوم

الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

البطريرك ثيوفيلوس يزور أسر شهداء كنيسة الكرك

البطريرك ثيوفيلوس يزور أسر شهداء كنيسة الكرك في الأردن ويقدم لهم التعزية

الكنيسة الكاثوليكية بمصر

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تنعى ضحايا حادث قطار العياط وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

عبد اللطيف: نعمل على إحداث نقلة نوعية لبناء نظام تعليم فني يلبي احتياجات الصناعة والإنتاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد