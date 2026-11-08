محافظ الدقهلية: إنهاء استعدادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية لاستقبال فصل الشتاء

أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق، أن الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء، من خلال حزمة من الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية؛ لضمان سرعة التعامل الفوري والفعال مع التقلبات الجوية ونشاط الرياح والأمطار المحتملة.

وقال محافظ الدقهلية– في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، اليوم /الأحد/ – إنه وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع جاهزية فرق الطوارئ والتدخل السريع، ومراجعة استعدادات المحطات والشبكات وتطهيرها، والتأكد من كفاءة سيارات ومعدات شفط وكسح المياه وتوزيعها بالمحاور الحيوية ونقاط التجمع، فضلًا عن توجيه قطاع الكهرباء لمراجعة الشبكات بجميع المنشآت لتحقيق أعلى درجات الأمان حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضاف أنه أصدر تكليفات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أي حالات لسقوط الأمطار على أرض الواقع والتعامل معها فورًا، بالتنسيق المستمر مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر غرف الأزمات الفرعية؛ لمتابعة أماكن تجمعات المياه والتعامل معها فوريًا.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه مدير التشغيل بالإدارة العامة للمواقف بزيادة أعداد الحافلات العاملة بجميع الخطوط، لاسيما المخصصة لنقل الطلاب؛ لمنع التكدس في ظل الأمطار، مع التنسيق الكامل مع إدارة المرور لسرعة التعامل مع أي اختناقات مرورية وتوفير وسائل النقل اللازمة بالأماكن ذات الكثافة العالية، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل كمنظومة متكاملة تضم الوحدات المحلية والكهرباء والإسعاف والحماية المدنية لضمان موسم شتاء آمن.

وأعلن محافظ الدقهلية تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل الفوري مع تجمعات المياه أو انقطاع المرافق، موضحًا أن التواصل وتقديم الشكاوى يتم عبر الأرقام الأرضية والمحمولة (0502316644 - 0502327792 - 0502314880) أو الرقم الساخن (114) من أي خط أرضي.

ودعا مرزوق المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية أو الصفحة الرسمية للمحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين واستقرار الأوضاع.