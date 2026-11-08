بانوراما الفيلم الأوروبي تحتفل بدورتها الـ19 في القاهرة

تنطلق الدورة التاسعة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر 2026، بمجموعة من العروض السينمائية التي تستضيفها سينما زاوية بوسط القاهرة وسينما نايل، إلى جانب عروض خاصة تُقام خارج العاصمة.

وتفتح البانوراما أمام الجمهور المصري للتعرف على تجارب سينمائية أوروبية متعددة، عبر برنامج يجمع بين الأفلام الروائية والوثائقية والأعمال الكلاسيكية الحاصلة على جوائز وتقدير دولي، ويعكس تنوع الاتجاهات السينمائية في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط.

وتتنوع اختيارات الدورة الجديدة بين أفلام حظيت باهتمام النقاد والجمهور، وأعمال مستقلة تتيح الفرصة للتعرف على أصوات وحكايات مختلفة، من بينها أفلام لصناع ينتمون إلى الجاليات، وإنتاجات أوروبية مشتركة مع دول الجنوب، إلى جانب أعمال تسلط الضوء على سينمات وطنية لا تحظى بحضور كافٍ على الساحة الدولية.

ولا تقتصر فعاليات البانوراما على مشاهدة الأفلام، إذ يصاحب العروض برنامج يضم ورش عمل وفصولاً متخصصة ولقاءات نقاشية مع المخرجين والسينمائيين المشاركين، بما يتيح للجمهور فرصة التفاعل معهم والتعرف عن قرب على تجارب إنتاج الأعمال والقضايا التي تناقشها.

وعلى مدار أكثر من عقدين، رسخت بانوراما الفيلم الأوروبي مكانتها كواحدة من الفعاليات السينمائية السنوية في القاهرة، منذ انطلاقها عام 2004 بمبادرة من شركة مصر العالمية للأفلام، قبل انتقالها إلى سينما زاوية عام 2014.

ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن تفاصيل برنامج الدورة التاسعة عشرة، بما يتضمن قائمة الأفلام المشاركة وأسماء الضيوف والفعاليات المصاحبة. وتُقام الدورة بتمويل من الاتحاد الأوروبي في مصر، وبالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC Egypt).