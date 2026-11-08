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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالأرقام .. حماقي يتربع على عرش الغناء العربي ب 4.40 مليار مشاهدة واستماع

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد زاهر

يكتب الميجا ستار محمد حماقي، التاريخ بلغة الأرقام ويؤكد أن القمة ليست صدفة، بل حصاد عقود من الاستمرارية ففي وثيقة رقمية غير مسبوقة، تكشف إحصائية إجمالي مشاهدات أخر 5 ألبومات لكل مطرب عربي على منصات يوتيوب ميوزيك و أنغامي و سبوتيفاي عن إعادة رسم كاملة لخريطة القوة الغنائية في العالم العربي، حيث لم تعد الشعبية تقاس بالحفلات وحدها، بل بلغة الأرقام والاستماعات والملايين التي تتجدد كل ثانية.

والتصنيف الذي يرصد آخر 5 ألبومات لكل نجم من العشرة الأوائل، يضع الميجا ستار محمد حماقي في الصدارة المطلقة بإجمالي 4.40 مليار مشاهدة واستماع.

ولم تأتِ صدارة حماقي من ألبوم واحد، بل من تراكم مذهل عبر 14 عاماً فألبوم كل يوم من ده الذي تم اطلاقه فى 2019 حقق وحده 1.64 مليار، وألبوم عمره ما يغيب الذي طرحه في 2015 حقق 1.01 مليار، وألبوم يا فاتني 2021 حقق 857 مليون، وألبوم من قلبي بغني 2012 حقق 637 مليون، بينما حقق ألبومه الأحدث "سمعوني" 2026 الذي يعد في بدايته 258 مليون.

وهذا التفوق تؤكده الأرقام الرسمية للمنصات في 2026، حيث انتزع ألبوم "سمعوني" المركز الأول على 5 منصات من أصل 7 من أكبر المنصات الموسيقية في العالم، وحقق الصدارة على يوتيوب ميوزك بـ 134 مليون مشاهدة واستماع، كأعلى ألبوم مشاهدة في عام 2026، والصدارة على أنغامي بـ 75 مليون عملية تشغيل، وتجاوز حاجز 200 مليون مشاهدة واستماع عبر جميع المنصات خلال 3 أشهر فقط.

حماقي يتصدر أنغامي 

كما كشفت أنغامي أن حماقي حقق قفزة تاريخية في معدلات الاستماع بنمو تجاوز 1300% خلال عام 2026، بعد أن هيمنت 18 أغنية من ألبوم "سمعوني" على قائمة العشرين أغنية الأكثر استماعاً.

وتشير هذه الأرقام إلى أن المنافسة لم تعد بين مطرب ومطرب، بل بين مدارس غنائية كاملة وإن ما تكشفه هذه الإحصائية ليس مجرد ترتيب، بل إعلان عن عصر جديد في الموسيقى العربية، عصر تُقاس فيه النجومية بعدد مرات الضغط على زر التشغيل، لا بعدد الحفلات فقط.

وبهذه الإحصائية يثبت حماقي أن الاستمرارية تصنع القمة و الرابح الحقيقي هو الجمهور العربي، الذي أصبح يملك اليوم أكثر من 31 مليار مشاهدة واستماع لأحدث ألبومات نجومه العشرة فقط، في رقم لم يكن ممكناً تخيله قبل عقد واحد.

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