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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ال تواجد سيارة الخدمات التكنولوجية لتقديم خدماتها بقرية بدهل بجنوب بني سويف

قرية بدهل ببني سويف
قرية بدهل ببني سويف

اعلنت الوحدة المحلية لقرية بدهل مركز ببا جنوب بني سويف عن تواجد  اليوم سيارة الخدمات التكنولوجية "المركز التكنولوجي المتنقل" لتقديم الخدمات الحكومية بقرية بدهل التابعة لمركز ومدينة سمسطا، وذلك في إطار جهود وخطة محافظة بني سويف للتيسير على المواطنين، وتقريب الخدمات الحكومية من أماكن إقامتهم، والحد من التكدس والزحام بمقرات المراكز التكنولوجية.

وأوضحت داليا فيض الله، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، أن اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وجّه بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتيسير تواجد السيارات التكنولوجية المتنقلة بالقرى، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخدمة التي تقدمها الدولة لصالح المواطنين، بما يسهم في تقريب الخدمات الحكومية منهم وتوفير الوقت والجهد.

كما تدعو الوحدة المحلية المواطنين بدائرة قرية بدهل إلى الاستفادة من خدمات المحليات التي تقدمها السيارة التكنولوجية المتنقلة خلال مواعيد تواجدها اليوم، ومن أهم الخدمات التي تقدمها:

. تراخيص البناء والمنشآت: تشمل طلبات تراخيص البناء، وتجديدها، وإصدار بيان صلاحية الموقع، وطلبات الهدم الكلي أو الجزئي.
.تراخيص المحال التجارية: إصدار وتجديد رخص المحال العامة والأنشطة التجارية والصناعية.
.الإعلانات والشواغل: استخراج تراخيص تركيب الإعلانات التجارية وإشغالات الطرق.
.خدمات التصالح: تلقي طلبات ومتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
.المرافق والخدمات: طلبات توصيل المرافق الدائمة والمؤقتة (كهرباء، مياه، غاز).
.الاستعلام والدفع: الاستعلام عن المستندات المطلوبة، وموقف الرخص.

بني سويف ببا بدهل

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