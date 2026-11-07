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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بني سويف يتفقد الوحدة الصحية بدشطوط ويوجه بتشديد الرقابة على انتظام العمل

صحة بني سويف
صحة بني سويف

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، جولة تفقدية بالوحدة الصحية بقرية دشطوط، التابعة لإدارة سمسطا الصحية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمة الصحية بالشكل اللائق.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة سير العمل داخل الأقسام المختلفة بالوحدة، واطمأن على انتظام تواجد الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، ومدى الالتزام بمواعيد العمل، فضلًا عن متابعة آليات استقبال المواطنين والتعامل مع احتياجاتهم وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن المواطن يأتي على رأس أولويات المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الخدمات الطبية يتطلب متابعة مستمرة على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، بما يضمن سرعة رصد أوجه القصور والعمل على تلافيها.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الوظيفي، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتغيبين وغير المتواجدين بمقر عملهم، وإحالتهم إلى الشؤون القانونية للتحقيق، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على انتظام تقديم الخدمة للمواطنين.

كما استمع إلى احتياجات العاملين بالوحدة الصحية والمعوقات التي تواجه سير العمل، موجهًا بالتنسيق مع الإدارات المختصة لدراسة تلك الاحتياجات والعمل على تذليل العقبات، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لضمان رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي القرية.

واختتم وكيل الوزارة جولته بالتأكيد على استمرار المرور الميداني المفاجئ على المنشآت الصحية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار خطة مديرية الصحة لإحكام الرقابة، وتعزيز الانضباط، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

بني سويف صحة بني سويف دشطوط سمسطا

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