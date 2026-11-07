تموين بني سويف: تحرير 640 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق خلال حملات رقابية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر الجاري ،عن تحرير 648 محضرًا، تضمنت 272 مخالفة للمخابز البلدية، 90 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 114 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري،6مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 65 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و55 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و46 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.