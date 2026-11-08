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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العربى الناصرى: توجيهات الرئيس السيسي ببناء قاعدة بيانات دقيقة وإعداد مخزون استراتيجي تعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال إدخال بيانات مؤسسات الدولة إلى منظومة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، تمثل خطوة مهمة نحو بناء دولة قوية تمتلك أدوات التخطيط والاستعداد لمواجهة التحديات والأزمات، وتعتمد على المعلومات الدقيقة في اتخاذ القرار.

وقال أبو العلا، إن امتلاك قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة لم يعد رفاهية إدارية، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها طبيعة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن سرعة تداول المعلومات الصحيحة بين مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على سريتها، تضمن كفاءة الاستجابة للمواقف الطارئة وتحول دون الارتباك أو تضارب القرارات.

دراسة تدبير مخزون استراتيجي من مختلف احتياجات الدولة لمواجهة الطوارئ

وأضاف النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس بدراسة تدبير مخزون استراتيجي من مختلف احتياجات الدولة لمواجهة الطوارئ يعكس رؤية مسؤولة تدرك أهمية امتلاك الدولة لمقومات الصمود، وعدم ترك احتياجات المواطنين أو مقدرات الوطن رهينة للاضطرابات الدولية أو أزمات سلاسل الإمداد والأسواق العالمية.

وشدد "أبو العلا" على أن الأمن القومي لا يقتصر على الجوانب العسكرية والسياسية، وإنما يمتد إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الأساسية، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج والخدمات الحيوية في مختلف الظروف، مؤكدا أن بناء مخزون استراتيجي قوي يمثل أحد أعمدة حماية المجتمع والحفاظ على استقرار الدولة.

الدول القادرة على تجاوز الأزمات 

وأشار أبو العلا إلى أن التجربة أثبتت أن الدول القادرة على تجاوز الأزمات هي التي تمتلك مؤسسات متكاملة، وتخطط للمستقبل، وتستعد للسيناريوهات المختلفة قبل وقوعها، وليس بعد تفاقم تداعياتها.

وأكد أن الحزب العربي الناصري يدعم كل توجه يستهدف تعزيز قدرة الدولة على حماية مقدراتها وتحقيق الاكتفاء من احتياجاتها الأساسية، وترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل، الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.

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