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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي يفتح آفاق العالمية أمام التعليم الطبي ويؤسس لصناعة أجيال من أمثال مجدي يعقوب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، إن انعقاد المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورموز العلم والوطن على رأسهم الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب يجسد رؤية استراتيجية واضحة ومستدامة تجعل من الإنسان المصري وبناء وعيه وصحته محور الجمهورية الجديدة وغايتها الأساسية.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن التأكيد الرئاسي الواضح بأن الصحة والتعليم هما القاطرتان الحقيقيتان لتقدم أي دولة، يعكس إرادة سياسية حقيقية لاكتساب أدوات التفوق والريادة في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية الحكيمة بإنشاء جامعة كيان والتوسع في إبرام اتفاقات التوأمة مع أعرق الجامعات والكليات العالمية وفي مقدمتها بروتوكول التعاون مع الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا تؤكد أن الدولة المصرية لم تعد تكتفي بزيادة أعداد المنشآت، بل انتقلت بوعي واقتدار نحو الجدارة، والجودة، والمعايير العالمية في التعليم والتدريب الطبي.

تحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة النابغين المتفوقين

وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أننا نقف إجلالاً أمام اللفتة الإنسانية والوطنية العظيمة للرئيس السيسي بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة النابغين المتفوقين للالتحاق بجامعة كيان، وهي خطوة عملية تؤكد أن الفرصة الحقيقية والعدالة الاجتماعية هما أساس بناء الكفاءات، كما أن الرؤية المضيئة بضرورة تخريج آلاف النماذج مثل الدكتور مجدي يعقوب تضع أمامنا جميعًا خارطة طريق واضحة للاستثمار في العقول والنبغاء.

وثمن المستشار حسين أبو العطا توجيهات القيادة السياسية بوضع إطار قانوني منضبط للتشجيع على الوقف التعليمي، وهو ما يفتح آفاقًا وطنية واسعة لمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم مسيرة التعليم والبحث العلمي كفريضة وطنية وتنموية، مشددًا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسير بخطى ثابتة وواثقة على الطريق الصحيح، مسلحةً بإرادة قوية ورؤية علمية متكاملة تدرك أن بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان صحيًا وعلميًا، وهو ما سيجني ثماره الوطن والأجيال القادمة قريبًا.

الرئيس السيسي حسين أبو العطا لمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة القوات المسلحة

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