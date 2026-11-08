المشدد 7 سنوات وغرامة مليون ونصف لـ3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عماد سامي وردخان، وعضوية المستشارين عمرو نصر، الرئيس بالمحكمة، ومحمود حمدي عبد الحسيب، نائب الرئيس، وبأمانة سر عثمان أحمد عبد الحميد ووليد ملقي، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، لإدانتهم في قضية حفر أثري والتنقيب عن الآثار، وذلك في القضية رقم 2450 لسنة 2026.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام كل من “خيري. ا. ح”، و"محمد. خ. أ. ح"، ابنا عم المتهم الأول، و"أحمد. ع. ا"، بالتورط في أعمال حفر أثري والتنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون، في محاولة للوصول إلى قطع أثرية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها، عقب استكمال التحقيقات وسماع ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة واتهامات.

وبعد نظر القضية أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات سوهاج، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه على كل متهم، ليصل إجمالي الغرامات إلى مليون ونصف المليون جنيه.

يأتي الحكم في إطار التصدي لجرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، والحفاظ على الثروة الأثرية باعتبارها جزءًا من التراث التاريخي والحضاري للدولة.