قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"النعماني" يكرم بعثة جامعة سوهاج بأسبوع الشباب ويمنح مكافآت للفائزين

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كرم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بعثة الجامعة المشاركة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات،والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي استضافته جامعة المنيا خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر، وذلك  تقديرًا لما حققه طلاب الجامعة من إنجازات ونتائج متميزة خلال المنافسات.

والتي أسفرت عن حصد الجامعة 13 مركزًا متقدمًا في عدد من المسابقات والأنشطة المختلفة.

جامعة سوهاج

وحرص رئيس الجامعة على تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، ومنحهم مكافآت مالية تقديرًا لتميزهم وجهودهم المشرفة، وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم جامعة سوهاج في مختلف المحافل الطلابية.

وأشاد النعماني بما حققته البعثة من نتائج مشرفة، مؤكدًا أن حصد 13 مركزًا متقدمًا يعكس ما يمتلكه طلاب الجامعة من مواهب وقدرات متميزة في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية.

كما يعبر عن نجاح منظومة الأنشطة الطلابية في اكتشاف المواهب وصقلها وتنمية روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي لدى الطلاب.

وقال الدكتور حسين طه  أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين والمتميزين، وتحرص على توفير كافة سبل الدعم والتحفيز لأبنائها الطلاب، إيمانًا منها بأن بناء شخصية الطالب المتكاملة لا يقل أهمية عن التفوق الأكاديمي، وأن هؤلاء الطلاب يمثلون واجهة مشرفة لجامعتهم في مختلف الفعاليات

وأضاف الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية ان النتائج جاءت كالآتي المركز الاول فى نشاط الجوالة والجوال المثالى، وحصد الجوالة المثالية على مستوى الجامعات، مراكز النشاط العلمى كالاتي مركز أول معرض علمى وميدالية ذهبية.

مركز ثالث بافضل جهاز ابتكارى، مراكز النشاط الاجتماعى مركز اول فى المبادرات الاجتماعية والميدالية الذهبية، ومركز ثالث فى البحوث الاجتماعية، بالاضافه الي مراكز النشاط الرياضى حصدت الجامعة المركز الثالث فى كرة السلة طلبة لأول مرة.

مراكز النشاط الفنى المركز الثانى فى الغناء الفردى طالبات، المركز الثالث المتخصص فى النحت، و الرسم ، مركز ثالث افضل معرض للفنون التشكيلية .

واشار الدكتور احمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ان الجامعة للمره الاولي تحصد هذا الكم من الجوائز،  والتي جاءت ثمرة للاستعداد الجيد والتدريب المتواصل، حيث   شاركت بوفد ضم 53 طالبًا و37 طالبة، بواقع 38 طالبًا في الأنشطة الرياضية، و15 طالبًا وطالبة في النشاط الفني، و6 طلاب في النشاط العلمي، و9 طلاب وطالبات في النشاط الثقافي، بالإضافة إلى 14 طالبًا وطالبة في نشاط الجوالة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

أذكار المساء بعد أذان المغرب

أذكار المساء بعد أذان المغرب.. رددها لتحصين نفسك وطلب الطمأنينة والبركة

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يحاضر عن صناعة الوعي ومعالجة قضايا الواقع.. غدا

فتاوى

فتاوى وأحكام.. حكم التوبة من الذنوب والمعاصي والأمور المحرمة هل يقبلها الله؟.. ما نصاب زكاة الفضة والمدخرات المالية؟..هل أخرج الزكاة على الوديعة البنكية فقط أم العائد أيضًا؟

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد