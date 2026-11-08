"النعماني" يكرم بعثة جامعة سوهاج بأسبوع الشباب ويمنح مكافآت للفائزين

كرم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بعثة الجامعة المشاركة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات،والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي استضافته جامعة المنيا خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر، وذلك تقديرًا لما حققه طلاب الجامعة من إنجازات ونتائج متميزة خلال المنافسات.

والتي أسفرت عن حصد الجامعة 13 مركزًا متقدمًا في عدد من المسابقات والأنشطة المختلفة.

جامعة سوهاج

وحرص رئيس الجامعة على تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، ومنحهم مكافآت مالية تقديرًا لتميزهم وجهودهم المشرفة، وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم جامعة سوهاج في مختلف المحافل الطلابية.

وأشاد النعماني بما حققته البعثة من نتائج مشرفة، مؤكدًا أن حصد 13 مركزًا متقدمًا يعكس ما يمتلكه طلاب الجامعة من مواهب وقدرات متميزة في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية.

كما يعبر عن نجاح منظومة الأنشطة الطلابية في اكتشاف المواهب وصقلها وتنمية روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي لدى الطلاب.

وقال الدكتور حسين طه أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين والمتميزين، وتحرص على توفير كافة سبل الدعم والتحفيز لأبنائها الطلاب، إيمانًا منها بأن بناء شخصية الطالب المتكاملة لا يقل أهمية عن التفوق الأكاديمي، وأن هؤلاء الطلاب يمثلون واجهة مشرفة لجامعتهم في مختلف الفعاليات

وأضاف الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية ان النتائج جاءت كالآتي المركز الاول فى نشاط الجوالة والجوال المثالى، وحصد الجوالة المثالية على مستوى الجامعات، مراكز النشاط العلمى كالاتي مركز أول معرض علمى وميدالية ذهبية.

مركز ثالث بافضل جهاز ابتكارى، مراكز النشاط الاجتماعى مركز اول فى المبادرات الاجتماعية والميدالية الذهبية، ومركز ثالث فى البحوث الاجتماعية، بالاضافه الي مراكز النشاط الرياضى حصدت الجامعة المركز الثالث فى كرة السلة طلبة لأول مرة.

مراكز النشاط الفنى المركز الثانى فى الغناء الفردى طالبات، المركز الثالث المتخصص فى النحت، و الرسم ، مركز ثالث افضل معرض للفنون التشكيلية .

واشار الدكتور احمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ان الجامعة للمره الاولي تحصد هذا الكم من الجوائز، والتي جاءت ثمرة للاستعداد الجيد والتدريب المتواصل، حيث شاركت بوفد ضم 53 طالبًا و37 طالبة، بواقع 38 طالبًا في الأنشطة الرياضية، و15 طالبًا وطالبة في النشاط الفني، و6 طلاب في النشاط العلمي، و9 طلاب وطالبات في النشاط الثقافي، بالإضافة إلى 14 طالبًا وطالبة في نشاط الجوالة.