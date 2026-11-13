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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مكافأة إثابة.. تفاصيل صرف 1500 جنيه للعاملين بالتأمين الصحي والشروط الكاملة

العاملين بالتأمين الصحي
العاملين بالتأمين الصحي
خالد يوسف

في خطوة تعزز الاستقرار الوظيفي وترفع كفاءة المنظومة الصحية، وافقت الهيئة العامة للتأمين الصحي على صرف مكافأة إثابة مقطوعة بقيمة 1500 جنيه، تشمل العاملين المعينين والمتعاقدين بنظام التعاقد الشامل، حيث يأتي هذا القرار الاستثنائي تقديرًا للجهود المضنية والخدمات الطبية المتميزة التي يقدمها الأطقم الطبية والإدارية للمواطنين، وضمن استراتيجية أوسع لتحفيز الكوادر البشرية ودعمهم ماديًا وفق ضوابط تنظيمية دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.


هل تشمل مكافأة الـ1500 جنيه المتعاقدين بالتأمين الصحي؟

لا تقتصر المكافأة على العاملين المعينين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تشمل أيضًا المتعاقدين بنظام «التعاقد الشامل»، بما يضمن استفادة مختلف الفئات العاملة بالهيئة من قرار الإثابة.

المعينين بالهيئة العامة للتأمين الصحي

تمويل مكافأة العاملين بالتأمين الصحي

وبشأن آلية تدبير المبالغ المالية اللازمة للصرف، تقرر تحميل قيمة المكافأة على موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027، وتحديدًا من بند «حوافز الإنتاج»، وفقًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

الحكومة تقر حوافز ومكافآت إضافية لأعضاء المهن الطبية

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إقرار مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية، تشمل حافز أداء شهريًا ومكافأة إضافية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت، تقديرًا للجهود التي تبذلها الأطقم الطبية في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

نوبتجيات السهر والمبيت

ويستفيد من القرار المخاطبون بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة، إلى جانب العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ممن تسري عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون.

تفاصيل حافز الأداء الشهري لأعضاء المهن الطبية

تضمن القرار منح أعضاء المهن الطبية حافز أداء شهريًا بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا، على أن يرتبط صرفه بنتائج تقييم الأداء الفعلي، وفقًا لمعايير تشمل عدد أيام الحضور والجهود المبذولة في العمل.

أعضاء المهن الطبية

وجاءت نسب استحقاق الحافز وفقًا لنتائج التقييم كالتالي:

- صرف 100% من الحافز: لمن يحصل على تقييم أداء بنسبة 90% فأكثر.

- صرف 85% من الحافز: لمن يتراوح تقييم أدائه بين 70% وأقل من 90%.

- صرف 50% من الحافز: لمن يتراوح تقييم أدائه بين 50% وأقل من 70%.

- عدم صرف الحافز: لمن يقل تقييم أدائه عن 50%.

الفئات المستحقة لمكافأة نوبتجيات السهر والمبيت

كما تضمن القرار إقرار مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة خلال نوبتجيات السهر والمبيت، وفقًا لاحتياجات العمل.

وتشمل الفئات المستفيدة من هذه المكافأة:

- الاستشاريون وما يعادلهم.

- الأخصائيون وما يعادلهم.

- مساعدو الأخصائيين وما يعادلهم.

- الأطباء المقيمون وما يعادلهم.

- الأطباء المكلفون.

- الصيادلة.

- أخصائيو التمريض.

- أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.

- فنيو التمريض.

- الفنيون الصحيون.

تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الصحي

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الحكومة نحو تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الصحي، وتقدير جهود الأطقم الطبية والإدارية، مع ربط بعض الحوافز بمعدلات الأداء الفعلي وطبيعة العمل.

مكافأة إثابة 1500 جنيه للعاملين بالتأمين الصحي للعاملين بالقطاع الصحي الفئات المستفيدة أعضاء المهن الطبية

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