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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صحة الشيوخ توافق على اقتراح تجديد دفاتر التأمين الصحي لأصحاب المعاشات كل 5 سنوات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

وافقت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على اقتراح تجديد دفاتر التأمين الصحي لأصحاب المعاشات كل 5 سنوات وإلغاء النسخة الورقية وفقا للمقترح المقدم من النائب زين العابدين كامل.

وأكد النائب زين العابدين كامل، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمقترحه بشأن تطوير منظومة دفاتر التأمين الصحي لأصحاب المعاشات وكبار السن تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن هذه الفئات، وتيسير حصولهم على الخدمات والرعاية الطبية دون إجراءات إدارية متكررة.

وأوضح كامل في تصريحات له اليوم ، أن المقترح يستهدف مد فترة صلاحية دفتر التأمين الصحي لتصبح 5 سنوات بدلاً من التجديد السنوي، بما ينهي معاناة أصحاب المعاشات وكبار السن مع تكرار إجراءات التجديد وما يصاحبها من مشقة في الانتقال والانتظار واستيفاء المستندات.

وأضاف أن المقترح يتضمن أيضًا إلغاء دفتر التأمين الصحي الورقي التقليدي، والتحول إلى منظومة إلكترونية تتيح الاستعلام عن بيانات المستفيدين والحصول على الخدمات الطبية وصرفها من خلال الوسائل الرقمية، بما يقلل الأعباء الإدارية ويحد من مشكلات تلف الدفاتر أو فقدانها.

وأشار مقدم المقترح إلى أن تطوير منظومة التأمين الصحي لا يقتصر على تحسين مستوى الخدمة الطبية، وإنما يمتد إلى تيسير إجراءات الحصول عليها، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا إلى منظومة خدمية مرنة تراعي ظروفهم الصحية والعمرية.

وشدد على أهمية مواكبة منظومة التأمين الصحي للتحول الرقمي، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة ورفع كفاءة الإجراءات، وتحقيق مزيد من التيسير للمواطنين.

لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اقتراح تجديد دفاتر التأمين الصحي لأصحاب المعاشات إلغاء النسخة الورقية كبار السن الخدمات

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