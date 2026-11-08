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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: نجاح التأمين الصحي الشامل يبدأ من جاهزية المستشفيات وتوفير الأدوية والكوادر الطبية

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
محمد الشعراوي

أكدت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل تطورًا مهمًا في مسار إصلاح المنظومة الصحية في مصر، ويعكس توجه الدولة نحو توفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين.

وقالت فؤاد في تصريحات خاصة إن الانتهاء من تطبيق المنظومة في 6 محافظات، والاستعداد لبدء التوسع في 6 محافظات أخرى، خطوة إيجابية من شأنها توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية، لا سيما مع استهداف وصول عدد المستفيدين إلى أكثر من 25 مليون مواطن عقب اكتمال المرحلتين الأولى والثانية.

 إرساء مبدأ العدالة الصحية

وأضافت أن أهمية المنظومة تكمن في إرساء مبدأ العدالة الصحية، بحيث يحصل المواطن على الخدمة الطبية المناسبة وفق احتياجاته، مع تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة.

وأوضحت عضو لجنة الصحة أن التوسع في التأمين الصحي الشامل يتطلب العمل بالتوازي على رفع كفاءة البنية التحتية الصحية، وتحديث التجهيزات الطبية، وتأهيل الكوادر البشرية، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات، بما يضمن تقديم خدمة حقيقية تليق بالمواطن المصري.

استمرار التنسيق بين الجهات المعنية

وأكدت فؤاد ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين ومقدمي الخدمة الصحية، للتعامل مع أي تحديات قد تواجه التطبيق، مشددة على أن الهدف النهائي هو بناء منظومة صحية قوية تضمن جودة الرعاية الطبية واستمراريتها في جميع المحافظات.

التأمين الصحي الشامل لجنة الصحة النواب أميرة فؤاد

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