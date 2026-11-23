أعلن ديزيري دوي، لاعب فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، تعرضه للإصابة، مؤكدًا غيابه عن مباريات فريقه المقبلة، وذلك في رسالة نشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وقال دوي: «هذا وقت عصيب، هذه الإصابة تحزنني، لكنني على يقين بأنني سأعود أقوى بكثير. تحدٍ جديد وفرصة جديدة للنضج. شكرًا لكم جميعًا على دعمكم ومحبتكم، سأبقى متفائلًا».

وأضاف اللاعب أنه سيواصل العمل من أجل العودة أقوى، معربًا عن تقديره لدعم الجماهير خلال فترة الإصابة.

كان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أعلن رسميًا، إصابة لاعبه الشاب ديزيري دوي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مواجهة نيس الأخيرة، في ضربة قوية للفريق الباريسي خلال الموسم الحالي.

وأكد النادي، أن اللاعب تعرض للإصابة أثناء مشاركته في المباراة أمام نيس، وبعد خضوعه للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تبين إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

كما أوضح باريس سان جيرمان، أن ديزيري دوي سيخضع لعملية جراحية قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، من أجل علاج الإصابة، على أن يبدأ بعدها مرحلة التأهيل والتعافي وفقًا للبرنامج الطبي الذي سيحدده الجهاز الطبي للنادي.