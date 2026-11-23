قال علاء الزهيري رئيس منظمة التأمين الأفريقية رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية إن نيجيريا تعد أحد أكبر الاقتصادات في أفريقيا وسوق تأمين واعد لديه إمكانات نمو كبيرة بفضل عدد سكانها الضخم، وإمكاناتها الاقتصادية الهائلة، وقطاع التأمين المتطور، والقيادة التنظيمية والمؤسسية القوية.

وأضاف الزهيري، في كلمة له في العدد الثاني من مجلة "طليعة التأمين الأفريقي" التي تصدرها المنظمة بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية، أنه من المتوقع أن تشهد نيجيريا نموًا ملموسًا في السنوات المقبلة، مما يجعل تطورات سوقها والفرص الناشئة فيها جديرة بالاهتمام بشكل خاص لمجتمع التأمين الأفريقي.

وأوضح أن إحدى المحطات المهمة في مسيرة التأمين في نيجيريا هى قانون "إصلاح صناعة التأمين النيجيري لعام 2025 (NIIRA)"، الذي يمثل خطوة رئيسية في تطور الإطار التنظيمي للتأمين في البلاد، وذلك بجانب الإتمام الناجح لإعادة رسملة القطاع في عام 2026، وهو ما يمثل تحولا كبيرا في صناعة التأمين النيجيرية، مما يعكس التزامًا أوسع بتعزيز أسس القطاع، وتحسين حماية حملة الوثائق، ودعم تنميته على المدى الطويل.

من جانبه، قال جان بابتيست نتوكامازينا الأمين العام لمنظمة التأمين الأفريقية إنه عقب الإطلاق الناجح لعدد المجلة الافتتاحي في أكتوبر 2026، يواصل هذا العدد الثاني مهمته المتمثلة في ربط مجتمع التأمين في أفريقيا، وإعلامه، وإيصال صوته، مشيرا إلى أن هذا العدد يسلط الضوء على واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية وتأثيراً في القارة، وهي سوق التأمين النيجيرية.

وأوضح أن نيجيريا تقف كقوة ذات إمكانات اقتصادية هائلة، ويشهد قطاع التأمين فيها تحولاً عميقاً، ومن الإصلاحات التنظيمية الرائدة إلى الخطوات المتسارعة في الابتكار الرقمي والشمول المالي، يجسد السوق النيجيري المرونة والقدرة على التكيف.