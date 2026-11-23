دعا رئيس لاتفيا إدجارز رينكيفيتش، اليوم الإثنين، إلى وقف فوري للهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية في أوكرانيا، محذرًا من استخدام فصل الشتاء وسيلة للضغط على السكان المدنيين وإجبار كييف على الخضوع، ومؤكدًا أنه "يجب ألا يتحول الشتاء أبدًا إلى سلاح حرب".

وقال رينكيفيتش، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر الجاري، في كلمة ألقاها بصفته الوطنية خلال جلسة للمجلس بشأن أوكرانيا، إن الحرب الروسية دخلت عامها الخامس، وباتت مدتها تتجاوز مدة الحرب العالمية الأولى بأكملها، مشيرًا إلى أن العام الجاري كان شديد الدمار بالنسبة إلى أوكرانيا.

وأوضح أن لاتفيا دعت إلى عقد الجلسة بهدف حماية المدنيين الأوكرانيين، وصون الأمن الغذائي العالمي، ومنع روسيا من استغلال ظروف الشتاء لإرغام أوكرانيا على الاستسلام.

وأعرب الرئيس اللاتفي عن قلقه إزاء التصعيد الحاد في العمليات العسكرية وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، معتبرًا أن الهجمات المتعمدة على الأعيان المدنية تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما طالب بوقف فوري للهجمات على السفن المدنية في البحر الأسود والبنية التحتية الغذائية في أوكرانيا، محذرًا من تداعيات هذه الاعتداءات على الأمن الغذائي العالمي وسلامة الملاحة البحرية.

وشدد رينكيفيتش على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الحيوية من تداعيات الحرب، خصوصًا مع دخول فصل الشتاء، ووقف استهداف البنية التحتية التي يعتمد عليها السكان للحصول على الكهرباء والتدفئة والخدمات الأساسية.