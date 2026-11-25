تتواصل التحركات داخل النادي الأهلي لإعادة ترتيب ملف كرة القدم، عقب قرار توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول، وجهازه المعاون، في أعقاب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، عن رغبة ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، في التعاقد مع مدير فني أجنبي من العيار الثقيل، يمتلك سيرة ذاتية قوية واسمًا مميزًا وخبرات كبيرة، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح فايق أن هذا التوجه صاحبه طرح فكرة الاستعانة بسامي قمصان بشكل مؤقت لقيادة الفريق، باعتباره أحد أبناء النادي، ويحظى بثقة المسؤولين، فضلًا عن معرفته الكاملة بأجواء الأهلي وطبيعة العمل داخله، وذلك لحين الانتهاء من ملف التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد.

وأشار إلى أن التصور المطروح يتضمن استمرار سامي قمصان ضمن الجهاز الفني الجديد، بعد التعاقد مع المدرب الأجنبي، على أن يتولى منصب المدرب العام للفريق.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء القرار في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة، على أن يتم طرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لحسم هوية المدير الفني الجديد.

وتأتي هذه التطورات بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بعد فوز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف، وارتفاع رصيده إلى 22 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء المقرر إقامته في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، من أجل استعادة الثقة ومصالحة جماهيره، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز، وبداية مرحلة جديدة تحت قيادة فنية مؤقتة لحين حسم ملف المدرب الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأول أغسطس

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن تُذاع مواجهة الأهلي وأول أغسطس عبر قنواتها المشفرة.