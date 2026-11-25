سلطت شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية الضوء على مساعي الهند لتطوير وحدة معالجة رسومات محلية الصنع خلال العامين المقبلين، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الاعتماد على الذات في مجال تصنيع أشباه الموصلات.

وذكر تليفزيون بريكس اليوم / الأربعاء / أن الحكومة تخطط لتنفيذ هذا المشروع ضمن المرحلة الثانية من "مبادرة الهند لأشباه الموصلات"، مشيرا إلى أنه على الرغم من تعقيد هذه المهمة، إلا أن الهند تهدف إلى إنجازها في غضون 24 شهرا تقريبا، حيث انتقلت من مرحلة صياغة السياسات إلى بناء منظومة تصنيع متكاملة ترتكز على 12 مشروعا تصنيعيا، دخل خمسة منها بالفعل مرحلة الإنتاج التجاري.

وتكتسب طموحات الهند في هذا القطاع زخما متناميا بفضل شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لدعم إنشاء أول منشأة تجارية لتصنيع الرقائق في البلاد بولاية جوجارات، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 50 ألف رقاقة شهريا، كما يجري العمل على تطوير أنشطة تصميم أشباه الموصلات والبحث والتطوير، وعمليات التغليف