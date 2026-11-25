أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية داخل عيادات التأمين الصحي، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، في إطار حرص المحافظة على المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور الدكتور كريم بركات مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية.

تحسين خدمات المواطنين

وخلال الجولة، تفقد المحافظ العيادات، واطلع على سير العمل وإجراءات استقبال المترددين، كما حرص على التواجد بين المواطنين والتحاور معهم، مستمعًا إلى مطالبهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، ومستفسرًا عن مدى حصولهم على الرعاية الطبية بسهولة ويسر، مؤكدًا أن صوت المواطن وملاحظاته يمثلان أساسًا مهمًا في تقييم الأداء وتطوير الخدمات.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجّه المحافظ بالتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها خلال الجولة، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه المرضى، مع التأكيد على حسن استقبال المواطنين، والاهتمام بتقديم الخدمة الطبية في سهولة وانتظام، ومراعاة احتياجات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصحة، وتحرص على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتماشى مع اهتمام الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية لائقة بجميع المواطنين.