أدانت الحكومة اليمنية الهجوم الذي شنته الفصائل اليمنية على أحد أبراج المركز المالي في العاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين، معتبرة أن استهداف المنشآت المدنية يمثل انتهاكًا لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقًا للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، إن استهداف أحد الأبراج في الرياض يمثل اعتداءً على المنشآت المدنية وتهديدًا مباشرًا لسلامة السكان، مؤكدة تضامن الحكومة اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

واعتبرت الخارجية اليمنية أن الهجوم يعكس استمرار الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، محذرة من تداعيات هذه الأعمال على أمن واستقرار المنطقة، وما تمثله من تصعيد يهدد الجهود الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية والمنشآت المدنية، والعمل على وقفها، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وعدم السماح بالإفلات من المساءلة.

وأكدت صنعاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في موقفها، أهمية تعزيز التضامن العربي والدولي مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها، مشددة على أن حماية المدنيين واحترام سيادة الدول يمثلان التزامًا أساسيًا بموجب قواعد القانون الدولي.