قال الحليف الرئيسي للمرشح الإسرائيلي لرئاسة الوزراء جادي أيزنكوت يوم الأربعاء إنه لا حاجة لمهاجمة إيران على الفور، وتساءل عن نوايا الحكومة المؤقتة بعد أن زعم ​​وزير الدفاع أن طهران تعمل على بناء أسلحة كيميائية.

قال أفيجدور ليبرمان، الذي أبرم يوم الثلاثاء اتفاقاً للدخول في ائتلاف مع آيزنكوت، إن رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس كان لديهما "شهوة للسلطة" دفعتهما "إلى فقدان صوابهما".

كتب ليبرمان على موقع إكس: "إن التصريحات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في أيدي إيران خطيرة، ولكن من وجهة نظر استخباراتية وعملياتية، لا يوجد مبرر لشن هجوم إسرائيلي مستقل على المدى القريب".

توقع ليبرمان، وهو مساعد مقرب سابق لنتنياهو يشاركه آراءه المتشددة ولكنه أصبح ناقده الصريح، أن آيزنكوت، وهو جنرال سابق يقود تحالفًا واسعًا من اليمين إلى اليسار، سيشكل حكومة قريبًا.

وقال “يمكن تقديم حكومة ذات أغلبية يهودية واضحة بحلول نهاية الأسبوع المقبل”.

أمر نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة والذي تولى السلطة وخرج منها على مدى ثلاثة عقود، بشن حملتين قصفيتين كبيرتين على إيران خلال العام ونصف العام الماضيين بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يهدد نتنياهو بالعودة إلى الحرب منذ الأسابيع التي سبقت انتخابات إسرائيل في 27 أكتوبر، والتي خسر فيها كتلته اليمينية مقاعد لكن لم يحقق أي من الجانبين أغلبية واضحة.

لكن يُعتقد أن ترامب، الذي مُني بهزيمة كبيرة في انتخابات التجديد النصفي في وقت سابق من هذا الشهر، لم يوافق على استئناف الحرب.

صعّدت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من مزاعمها بشأن تطوير إيران لأسلحة كيميائية، حيث أفادت التقارير أن رئيس جهاز المخابرات الموساد أثار هذه القضية خلال زيارة إلى واشنطن.

قال كاتز يوم الثلاثاء إن إسرائيل "يجب ألا تسمح" للدولة الدينية الإيرانية بالتقدم في مجال الأسلحة الكيميائية.

وقال: "إيران بصدد تطوير أسلحة كيميائية لكنها لم تصل بعد إلى القدرة على مهاجمة إسرائيل بها".

وقد رفضت إيران هذه الادعاءات ووصفتها بأنها دعاية، حيث وصف وزير الخارجية عباس عراقجي الأسبوع الماضي الحديث عن تخطيط إيران لاستخدام الأسلحة الكيميائية بأنه "هراء".

عارض المرشد الأعلى علي خامنئي تطوير الأسلحة الكيميائية.