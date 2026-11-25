أصدر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مجموعة من التوصيات الهادفة إلى الحفاظ على المخزونات السمكية وتنميتها، وتعزيز استدامة الموارد المائية، ورفع كفاءة الإنتاج السمكي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصيادين، وذلك في ضوء نتائج المشروعات البحثية والتطبيقية التي تستهدف معالجة التحديات التي تواجه قطاع المصايد والاستزراع السمكي.

جاء ذلك خلال الملتقى الثاني للمشروعات البحثية لشعبة المصايد بالمعهد، الذي عُقد في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمصايد، لعرض نتائج المشروعات البحثية المنتهية خلال عامي 2025 و2026، ومناقشة سبل الاستفادة من مخرجاتها في تطوير القطاع.

وتضمنت أبرز التوصيات دعم المخزون السمكي ببحيرة مريوط من خلال إلقاء الزريعة السمكية المناسبة، وإزالة أحواض الترسيب، والاستمرار في أعمال التطهير الدوري، إلى جانب الحد من مصادر التلوث المختلفة وتحسين كفاءة معالجة مياه الصرف قبل وصولها إلى البحيرة، ومتابعة جودة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي والسمكي.

وأوصى الملتقى بتنظيم جهد الصيد ببحيرات الريان، وإجراء دراسات دورية لتقدير المخزون السمكي وتحديد أعداد قوارب الصيد المسموح بها بما يتناسب مع حالة المخزون، فضلاً عن تدريب الصيادين على أساليب الصيد الحديثة وتكثيف برامج التوعية البيئية.

وفيما يتعلق بخليج السويس، أوصى الملتقى بتعزيز الرصد البيئي والمخزوني المستمر لأسماك البربوني والسيجان، وتنظيم مجهود الصيد القاعي، وتحديد الحد الأدنى لفتحات الشباك بما يسمح بهروب الأسماك صغيرة الحجم، إلى جانب حماية مناطق الحضانة والتكاثر والحد من التلوث واستعادة الموائل القاعية.

وبالنسبة للمصايد البحرية بالبحر المتوسط، أكدت التوصيات ضرورة تشديد الرقابة على مواصفات شباك الصيد والالتزام بفتحات الشباك القانونية، لحماية الأسماك صغيرة الحجم والحد من استنزاف المخزون السمكي، فضلاً عن استكمال الدراسات المتعلقة بتأثير قوة الإضاءة المستخدمة في مصايد الشانشولا على مخزون أسماك السردين.

وفي مجال الاستزراع السمكي، أوصى الباحثون بالتوسع في دراسة استخدام مسحوق يرقات ذبابة الجندي الأسود بديلاً جزئياً لمسحوق السمك في أعلاف البلطي النيلي، وتقييم المستقلبات البحرية باعتبارها مضافات علفية طبيعية لتحسين النمو والصحة الفسيولوجية للأسماك، فضلا عن تطوير برامج تغذية وإدارة تساعد البلطي النيلي على تحمل درجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء.

وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، تضمنت التوصيات توفير خدمات الرعاية الصحية للصيادين، ودراسة إمكانية خفض سن المعاش بما يتناسب مع طبيعة عملهم، وتوفير قروض ميسرة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وإعادة تفعيل مبادرة «بر أمان» لدعم الصيادين.

ودعا الملتقى إلى تطوير مراكب الصيد وتحديث معداتها، وتحسين نظم تسويق الأسماك وعمليات النقل والتداول والتوزيع، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية للصيادين، إلى جانب التوسع في تصنيع منتجات سمكية جديدة جاهزة للأكل وسريعة التحضير، وتعظيم الاستفادة من الأنواع السمكية غير المستغلة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وأكدت التوصيات أهمية تعزيز التكامل بين البحث العلمي والجهات التنفيذية والعاملين بالقطاع، وتوظيف نتائج الدراسات العلمية في وضع السياسات والخطط التنموية، بما يدعم حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.