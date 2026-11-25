قال وزير السكك الحديدية الهندي أشويني فايشناو إنه من المتوقع بدء أولى الرحلات التجريبية للقطار فائق السرعة في الهند خلال مايو 2027، على امتداد 50 كيلومترا بين مدينتي "سورات" و"بيليمورا" ضمن ممر السكك الحديدية فائق السرعة الذي يربط بين "مومباي" و"أحمد آباد".

وأضاف الوزير - حسبما نقلت شبكة تلفزيون بريكس الدولية اليوم / الأربعاء / - أن القطارات فائقة السرعة التي تتجاوز سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، تتطلب معايير هندسية متخصصة، نظرا لما تفرضه السرعات العالية من ضغوط كبيرة على القطارات والبنية التحتية للسكك الحديدية.

وسيكون هذ القطاع هو الأول ضمن شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في الهند الذي يخضع للاختبارات، وقد اكتملت أعمال الكهرباء، فيما يتوقع الانتهاء من تجهيز أنظمة الإشارات بحلول يناير 2027.

ويهدف هذا الممر - الذي صمم لربط اثنين من أكبر المراكز الاقتصادية في الهند - إلى تقليص زمن الرحلة بين "مومباي" و"أحمد آباد"، تمهيدا لإدخال خدمات القطارات فائقة السرعة إلى البلاد.