بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والمستشار الألماني فريدريش ميرز سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة والتجارة والاستثمار، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما قبل ساعات.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الهندي اليوم الأربعاء، أن الجانبين استعرضا تطورات العلاقات الثنائية، وأعربا عن ارتياحهما لاستمرار الزخم في الاتصالات والتعاون بين البلدين، اللذين يحتفلان خلال عام 2026 الجاري بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأضاف البيان أن مودي وميرز أكدا عزمهما توسيع التعاون في القطاعات الرئيسة، لاسيما الصناعات الدفاعية والتكنولوجيات المتقدمة، كما بحثا الفرص التي يمكن أن تتيحها اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الهند والاتحاد الأوروبي لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة العمل المشترك لدعم السلام والاستقرار العالميين وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، فضلا عن تكثيف التنسيق في المحافل متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.

يأتي الاتصال في إطار مساعي نيودلهي وبرلين لتنويع شراكاتهما الاقتصادية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوسيع التعاون الاستراتيجي، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، حيث تشمل علاقاتهما مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع والطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والأمن.