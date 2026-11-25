وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية، بتعزيز الانتماء الإيجابي والهوية الوطنية لدى الأطفال، ودعم الصحة النفسية وتنمية قدراتهم الشخصية والثقافية.

وفي ضوء تعليمات المحافظ، نظمت وحدة حماية الطفولة بحي شرق الإسكندرية، ندوة توعوية بعنوان "الانتماء الإيجابي والهوية الوطنية والأمان النفسي" بمدرسة جناكليس الإعدادية بنات بالحي، وذلك في إطار مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، واهتماما برفع الوعي المعرفي والثقافي للطفل.

تضمنت الندوة النقاط التالية، التعريف بالانتماء الإيجابي ودوره في بناء شخصية الطالبة، تعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بالوطن ورموزه وتاريخه، الأمان النفسي وأهميته في تحقيق التوازن والتفوق الدراسي، وكيفية التعامل مع المشاعر السلبية والضغوط النفسية بطريقة صحية، دور الأسرة والمدرسة في دعم الطالبات وبناء بيئة آمنة ومحفزة، والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيره على الهوية والأمان النفسي.

كما نظم حي غرب الإسكندرية، ورشة عمل للدعم النفسي المتخصص للأطفال بمدرسة العروبة المشتركة بمنطقة الورديان بالحي بالتعاون مع منظمة اليونيسف وصحة الورديان.

تناولت الورشة عددا من المحاور الهادفة إلى تعزيز الصحة النفسية للأطفال وتنمية قدراتهم الشخصية والاجتماعية من خلال، دعم دمج الأطفال ذوي الهمم مع أقرانهم وتعزيز التفاعل الإيجابي بينهم، التعرف على نقاط القوة والضعف لدى كل طفل والعمل على تنمية قدراته وإمكاناته، وترسيخ السلوكيات الإيجابية وتنمية مهارات التواصل والتفاعل داخل البيئة التعليمية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار الحرص على دعم المبادرات المجتمعية والتوعوية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والصحية، والاهتمام بالصحة النفسية للأطفال، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعيا وثقة وتوازنا، ويعزز فرص التعلم والنمو في بيئة آمنة وداعمة.