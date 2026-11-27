أشاد أعضاء لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق محمد الطباخ، مؤكدين تحسن مستواه مقارنة بمشاركته السابقة، خاصة فيما يتعلق بطول النفس خلال التلاوة، مع الإشارة إلى ملاحظتين فنيتين في نطق كلمتي «آمنا» و«إبراهيم».

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مشيدًا بأداء المتسابق: «شيء فاخر، ربنا يفتح عليك»، معربًا عن إعجابه بتلاوته خلال مشاركته في المسابقة.

من جانبه، وصف الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، قراءة محمد الطباخ بأنها سليمة، لكنه أشار إلى وجود ملاحظتين تتعلقان بضبط الحركات في كلمتي «آمنا» و«إبراهيم»، موضحًا أن المتسابق نطق حركة زائدة في الموضعين.

وأشاد الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، بتطور أداء المتسابق، مؤكدًا أن تلاوته في هذه المرة جاءت أفضل من المرة السابقة، وأن نفسه أصبح أحسن وأطول.

ومازح عبدالوهاب المتسابق في إشارة إلى اسمه، قائلًا: «والطبخ مش بس اللي فيه نفس، وكمان القراءة»، مشيدًا بقدرته على تحسين أدائه وإطالة النفس أثناء التلاوة.

وأثنى الشيخ طه النعماني على أداء محمد الطباخ، قائلًا: «أحسنت، ربنا يفتح ليك»، متمنيًا له التوفيق.