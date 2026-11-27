أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن إطلاق مبادرته الجديدة مختبر المواهب السينمائية النوردية – العربية، التي من المقرر أن تنطلق دورتها الأولى في مدينة مالمو بالسويد، خلال الفترة من 23 إلى 28 أبريل 2027، بالتزامن مع الدورة السابعة عشرة للمهرجان وأيام مالمو لصناعة السينما (MAFF Industry Days).

ويهدف المشروع إلى تأسيس منصة مهنية دولية مستدامة تجمع بين المواهب السينمائية الناشئة في دول الشمال الأوروبي والعالم العربي، وتتيح لها فرصًا لتطوير مهاراتها المهنية، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء شبكات من العلاقات الدولية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والإنتاج السينمائي المشترك.



وسيستضيف المختبر في دورته الأولى 20 موهبة سينمائية ناشئة، بواقع عشرة مشاركين من دول الشمال الأوروبي وعشرة مشاركين من العالم العربي، يمثلون مختلف الاختصاصات السينمائية، ضمن برنامج مهني وتعليمي مكثف يمتد على مدار ستة أيام.



ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة والندوات المهنية ودراسات الحالة، بمشاركة نخبة من السينمائيين والخبراء والمهنيين الدوليين وممثلي المؤسسات السينمائية وصناديق الدعم.



ويركز المختبر على مجموعة من المحاور الأساسية في صناعة السينما، من أبرزها:

- كتابة السيناريو والتطوير الإبداعي

- إعداد وكتابة طلبات الدعم والتمويل السينمائي. فن تقديم المشاريع السينمائية

- التعريف بصناديق الدعم وفرص التمويل السينمائي في دول الشمال الأوروبي والعالم العربي وأوروبا

- الإنتاج السينمائي المشترك الدولي حوافز الإنتاج السينمائي وأنظمة الاسترداد المالي

- التوزيع السينمائي والأسواق الدولية

- الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في صناعة السينما

- بناء الشبكات المهنية وتطوير فرص التعاون الدولي



وسيتيح المختبر للمشاركين فرصة الانخراط المباشر في البيئة المهنية الدولية التي توفرها أيام مالمو لصناعة السينما، من خلال حضور جلسات تقديم المشاريع السينمائية في مختلف مراحلها، واللقاءات المهنية، والندوات الحوارية، والطاولات المستديرة، والتواصل مع المنتجين والمخرجين وممثلي صناديق الدعم والمؤسسات السينمائية الدولية، بالإضافة إلى حضور عروض الأفلام والنقاشات مع صناعها وفعاليات المهرجان.



وقال محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، وصاحب فكرة مختبر المواهب السينمائية النوردية–العربية ومؤسسه:

جاءت فكرة تأسيس هذا المختبر انطلاقًا من تجربتي على مدار سنوات طويلة في العمل على تعزيز التعاون السينمائي بين دول الشمال الأوروبي والعالم العربي، ومن خلال متابعتي المباشرة للتحديات التي تواجه المواهب السينمائية الناشئة، ولا سيما في الوصول إلى المعرفة المهنية ومصادر التمويل وشبكات العلاقات الدولية وفرص الإنتاج المشترك.



وتابع: عملت على صياغة فكرة المشروع ووضع تصوره المهني والتعليمي، إيمانًا مني بأن الاستثمار في الإنسان وتطوير قدراته لا يقل أهمية عن الاستثمار في المشاريع السينمائية نفسها.

وعلى مدار السنوات الماضية، ساهم مهرجان مالمو للسينما العربية، من خلال صناديق الدعم وأيام صناعة السينما، في دعم العديد من المشاريع السينمائية وإتاحة الفرص أمام صناعها للوصول إلى منصات دولية. واليوم، نسعى من خلال هذا المختبر إلى استكمال هذه المسيرة، بالتركيز بصورة مباشرة على المواهب السينمائية ذاتها، وتزويدها بالمعرفة والأدوات والخبرات التي تمكنها من بناء مستقبلها المهني.

ويعمل مهرجان مالمو للسينما العربية على تطوير المشروع بالتعاون مع عدد من المؤسسات السينمائية والثقافية والمهنية في دول الشمال الأوروبي والعالم العربي، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية ومهنية متعددة الثقافات والخبرات، ويعزز فرص بناء شراكات دولية مستدامة

ويتميز المختبر بكونه برنامجًا مستقلًا للتطوير المهني وبناء القدرات، يستهدف المواهب الناشئة من مختلف الاختصاصات السينمائية، ولا يشترط أن يكون لدى المتقدم مشروع سينمائي قيد التطوير، إذ يركز بصورة أساسية على تطوير مهارات المشاركين أنفسهم، وتوسيع آفاقهم المهنية، وتعزيز حضورهم في صناعة السينما الدولية.



ومن المقرر الإعلان قريبًا عن فتح باب التقديم وشروط المشاركة وآلية الاختيار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمهرجان مالمو للسينما العربية، على أن يتم الإعلان تباعًا عن المؤسسات الشريكة والخبراء والمحاضرين وورش العمل والبرنامج التفصيلي والمشاركين الذين سيتم اختيارهم للدورة الأولى.

