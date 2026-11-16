أفاد موقع "داون ديتيكتور" Downdetector.com المتخصص في تتبع الأعطال التقنية بتلقي بلاغات من مستخدمين بشأن مشكلات في خدمات عدد من البنوك الأمريكية الكبرى، من بينها جيه بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، ويو إس بنك، وويلز فارجو.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي"، نقلا عن مصدر مطلع، أنه لا توجد أي مؤشرات على تورط جهات خبيثة أو وقوع هجوم إلكتروني وراء المشكلة التقنية التي واجهها بنك جيه بي مورجان تشيس.

وأضاف المصدر أنه لا توجد أيضا دلائل على وجود خلل برمجي مشترك أثر على عدة بنوك في الوقت نفسه، ما يشير إلى أن الأعطال المبلغ عنها قد تكون منفصلة وغير مرتبطة ببعضها البعض.