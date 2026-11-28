كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان كواليس انضمام حمادة السيد إلى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة سامي قمصان، قبل أن يتم التراجع عن القرار واستبعاده، مشيرًا إلى تدخل محمود الخطيب، رئيس النادي، لحسم الموقف بعد سلسلة من الاتصالات والاجتماعات.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI"، إن بداية الأزمة جاءت باختيار سامي قمصان لحمادة السيد للعمل ضمن الجهاز الفني المعاون له.

وأوضح أن حمادة السيد حضر في الثانية عشرة ظهر الخميس الماضي، برفقة هادي قمصان محلل الأداء، ليكون أول المنضمين إلى الجهاز الفني خلال أول مران للفريق.

وأضاف أن النادي الأهلي جهز حقيبة تدريب ومعدات وملابس خاصة بحمادة السيد، كما عقد الأخير اجتماعًا مع سامي قمصان قبل انطلاق المران، واتفقا على برنامج التدريب الأول للفريق، قبل تطبيقه على اللاعبين.

وأشار زيدان إلى أنه في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، أجرى محمود الخطيب اتصالًا هاتفيًا بوائل جمعة، مدير الكرة، وطلب منه التواصل مع سامي قمصان.

وتابع أن وائل جمعة تواجد في الغرفة، وطلب من الحاضرين تركه مع سامي قمصان لمناقشة أمر مهم يخص إدارة النادي الأهلي.

وكشف زيدان أن الخطيب تحدث هاتفيًا مع سامي قمصان لدقائق، وظهرت على المدير الفني علامات الغضب والارتباك، كما احمر وجهه أكثر من مرة خلال المكالمة.

وذكر أن سامي قمصان أجرى بعدها اتصالًا هاتفيًا بسيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة، لكن المكالمة لم تسفر عن اتفاق، مشيرًا إلى أن قمصان لوح بالرحيل عن الأهلي حال استبعاد حمادة السيد من الجهاز الفني.

وأوضح أن محمود الخطيب عاود الاتصال بسامي قمصان، ونجح في إقناعه برحيل حمادة السيد عن الجهاز المعاون.

واختتم زيدان كواليس الواقعة بالكشف عن عقد سامي قمصان اجتماعًا مع حمادة السيد، واعتذر له عما حدث، معتبرًا أن ملابسات انضمامه للجهاز الفني ثم التطورات التي أعقبت ذلك كانت خطأ.

وأشار إلى أن حمادة السيد أبدى مرونة كبيرة في التعامل مع الموقف، وأكد لسامي قمصان رضاه بما حدث واعتباره نصيبًا، وطالبه بالتركيز في مشواره مع الأهلي.