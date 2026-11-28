يُعد الكلام أثناء النوم من الظواهر الشائعة التي قد يمر بها كثير من الأشخاص في مراحل عمرية مختلفة، وقد يحدث بصورة متقطعة دون أن يشير بالضرورة إلى وجود مشكلة صحية، إلا أن تكراره لفترات طويلة قد يستدعي الانتباه والبحث عن أسبابه.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور كريم درويش، استشاري الصحة النفسية، الفئات العمرية الأكثر تعرضًا للكلام أثناء النوم، ونسبة انتشار الظاهرة، ومتى تستدعي مزيدًا من الاهتمام.

المراهقون الأكثر تعرضًا للكلام أثناء النوم

قال الدكتور كريم درويش، استشاري الصحة النفسية، إن ظاهرة الكلام أثناء النوم قد تحدث لدى الأشخاص في مراحل عمرية مختلفة، مشيرًا إلى أنها تزداد خلال فترة المراهقة، ثم تتراجع مع النضوج والتقدم في العمر.

وأضاف درويش، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية رشا عماد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نحو 65% من الأشخاص مروا بتجربة الكلام أثناء النوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات على الأقل.

65% من الأشخاص مروا بتجربة الكلام أثناء النوم

وأوضح استشاري الصحة النفسية أن هذه التجربة شائعة ولا تستدعي القلق بالضرورة، خاصة إذا حدثت على فترات متباعدة، لافتًا إلى أن النسبة التي تستمر لديها الظاهرة لفترات طويلة تتراوح بين 10 و15%.

وأشار إلى أن تكرار الكلام أثناء النوم بصورة مستمرة لعدة أشهر يستدعي مزيدًا من الانتباه وفهم الأسباب المرتبطة باستمرار هذه الظاهرة.

هل يرتبط الكلام أثناء النوم بمرحلة معينة؟

ولفت درويش إلى أن ما يميز الكلام أثناء النوم أنه لا يرتبط بمرحلة واحدة من مراحل النوم، إذ يمكن أن يحدث خلال مراحل مختلفة، على عكس بعض اضطرابات النوم التي ترتبط بمرحلة محددة.