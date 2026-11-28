كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تطورات ملف استضافة بطولة كأس السوبر المصري في نسختها الجديدة عام 2027، مشيرًا إلى دخول العراق دائرة الدول المرشحة لتنظيم البطولة، بعد تلقي اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الجانب العراقي.

كأس السوبر المصري

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "لا يزال ملف استضافة كأس السوبر المصري محل اهتمام، في انتظار حسم الدولة التي ستنظم النسخة الجديدة من البطولة عام 2027".

وأضاف: "الإمارات لم ترسل حتى الآن خطاب الاعتذار الرسمي عن استضافة البطولة، كما لم تقدم قطر أو الكويت أي عروض رسمية لاستضافتها".

وتابع: "العراق دخل دائرة الدول المرشحة لاستضافة البطولة، عقب اللقاء الأخير الذي جمع بين وزيري الشباب والرياضة المصري والعراقي".

وأوضح: "اجتماع جوهر نبيل مع الدكتور صفاء الكناني، وزير الشباب والرياضة العراقي، شهد مناقشة إمكانية إقامة بطولة كأس السوبر المصري في العراق، وأبدى الوزير العراقي ترحيبه باستضافة البطولة على الأراضي العراقية، في إطار التعاون الرياضي بين البلدين".

واختتم: "اتحاد الكرة تلقى خلال الساعات الماضية خطابًا من الجانب العراقي يتضمن إبداء الرغبة في استضافة البطولة، دون تقديم أي عروض مالية حتى الآن".