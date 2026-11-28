أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن سامي قمصان اتفق مع سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تشكيل الجهاز الفني المعاون له قبل نحو 20 يومًا، وذلك قبل توليه المسؤولية رسميًا.

سيد عبد الحفيظ

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": “سامي قمصان شكل جهازه الفني مع سيد عبدالحفيظ منذ 20 يومًا، وسيد عبدالحفيظ تحدث معه من وقتها لتولي تدريب الأهلي”.

وأضاف: "عبدالحفيظ اجتمع مع سامي قمصان صباح مباراة المقاولون العرب والقناة في الدوري، وتم الاتفاق على ملامح الجهاز الفني المعاون".

وأوضح أن الجهاز المعاون كان يضم حمادة السيد في منصب المدرب العام، وهادي قمصان، ووسيم حمدي مدربًا للأحمال، بينما ترك قمصان ملف مدرب حراس المرمى للنادي الأهلي لحسمه.