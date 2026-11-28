وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، لخوض مباراة الإفريقي التونسي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويستضيف الزمالك نظيره الإفريقي التونسي في السادسة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

