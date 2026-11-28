حقق فريق الهلال فوزًا مهمًا على حساب الاتفاق بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يضرب الاتفاق بثلاثية ويواصل الانتصارات في الدوري السعودي

وشهدت المباراة تقدم الهلال عن طريق الإنجليزي أولي واتكينز في الدقيقة 30، قبل أن ينجح ألفارو ميدران في تسجيل هدف التعادل لصالح الاتفاق بالدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، نجح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في تسجيل الهدف الثاني للهلال بالدقيقة 61، قبل أن يعود أولي واتكينز ويحرز الهدف الثالث للزعيم والثاني له شخصيًا في الدقيقة 74، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة، معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز السابع، ليواصل الزعيم مشواره في المنافسة على لقب البطولة.